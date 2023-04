ITS Academy Caboto di Gaeta protagonista all’Argentario

L’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto di Gaeta sta partecipando in questi giorni al “Captain’s Day”. Organizzato da Italian Yatch Masters presso l’Argentario Golf & Wellness Resort, il giorno dei Capitani mira a favorire l’incontro degli operatori del mondo dello Yatchting. Capitani di oggi come pure i capitani del domani. In questo contesto l’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto di Gaeta svolge un ruolo centrale avendo inserito, per la prima volta, nella propria offerta formativa il Corso “Conduzione del Mezzo Navale per il Diporto”.

La figura professionale che si va a formare è molto richiesta sui mercati di tutto il mondo anche visto il crescente varo di super yatch a tutte le latitudini. Si tratta di un corso triennale al termine del quale gli allievi conseguono il Diploma di Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci – Conduzione del Mezzo Navale per il Diporto. Con un ulteriore esame, da sostenere presso le Direzioni Marittime, potranno inoltre conseguire il titolo professionale di Ufficiale di Navigazione per il Diporto, che li abiliterà a Comandare Imbarcazioni da Diporto fino a 24 metri.

Il percorso formativo prevede un’alternanza tra attività didattica in aula e periodi di tirocinio su imbarcazioni e navi da diporto che consentirà agli allievi, nel triennio, di acquisire le necessarie competenze per il loro inserimento lavorativo nell’ambito del diporto nautico. Il tirocinio a bordo sarà prevalentemente concentrato nel periodo estivo fino al raggiungimento dei 12 mesi previsti per sostenere l’esame e conseguire il titolo professionale di Ufficiale di Navigazione del Diporto. Durante il corso gli allievi potranno conseguire anche la patente nautica a vela e motore senza limiti dalla costa. Ogni allievo, effettuerà ogni anno, ben 120 ore di uscite in mare su imbarcazioni da diporto e gommoni, necessarie non solo per il conseguimento della patente, ma soprattutto per fare acquisire loro competenze operative nella conduzione a vela e motore di una imbarcazione, nelle varie manovre di ormeggio e disormeggio, nella navigazione notturna in modo di andare a bordo con un discreto bagaglio di competenze pratiche dell’arte marinaresca.

Nella magnifica cornice dell’Argentario il direttore dell’ITS Clemente Borrelli sta dunque presentando l’offerta formativa che pone l’Istituto e Gaeta al centro della formazione per questa professione.

COMUNICATO STAMPA