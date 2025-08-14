ITS Academy Caboto: Boom di richieste dopo l’apertura delle iscrizioni

L’ITS Academy Caboto conferma l’elevato interesse per i suoi percorsi di alta formazione post-diploma, con un numero di richieste di iscrizione già pervenute che coinvolge studenti da tutta Italia. L’Academy si consolida come un polo d’eccellenza per la formazione di tecnici e ufficiali specializzati, pronti ad accogliere le opportunità offerte dal settore marittimo e logistico. L’entusiasmo e la provenienza delle domande di iscrizione confermano il valore dei nostri percorsi formativi. “Non siamo solo un’accademia, ma un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani. L’ITS Caboto è un luogo dove la passione per limare e la logistica incontra un’alta professionalità, creando figure che non solo troveranno lavoro, ma che saranno i protagonisti del futuro del settore. Investire

nella nostra formazione significa investire nel futuro delle nostre eccellenze marittime elogistiche”, dichiara il Dottor Cesare d’Amico, presidente dell’Academy. I percorsi biennali e triennali dell’Academy combinano lezioni teoriche con un’intensa esperienza sul campo. In questo periodo, gli allievi sono impegnati nei tirocini formativi, che rappresentano una parte cruciale del percorso. Stanno arrivando testimonianze entusiaste dai nostri studenti, che stanno svolgendo le loro attività in aziende e a bordo di navi, sia in Italia che all’estero, mettendo in pratica le competenze acquisite. Tra i corsi offerti, spiccano in particolare lo Yacht Design Operator, che forma professionisti altamente qualificati nel design nella progettazione di imbarcazioni. È un settore in continua crescita, che offre grandi opportunità di lavoro in Italia e nel mondo, nel campo della nautica da diporto di lusso. Molto richiesto è anche il corso per Tecnico Superiore della Logistica e dei Trasporti a Civitavecchia, con sede nella strategica città

portuale e che forma esperti nella gestione della logistica integrata, dalla gestione dei magazzini all'organizzazione dei trasporti. Sono inoltre disponibili altri corsi, come Ufficiale di Navigazione e Ufficiale di Macchina per la conduzione di navi mercantili, e percorsi dedicati al settore Yachting, come Hostess e Steward – Service Manager del Diporto. L'ITS Academy Caboto garantisce una formazione che risponde alle richieste concrete del mercato del lavoro. Con un tassodi occupazione del 99%, offre agli studenti la possibilità di ottenere il Diploma di Tecnico riconosciuto a livello europeo, e di accedere direttamente a posizioni lavorative di alto profilo. Il successo dell'Academy si inserisce in un contesto nazionale di grande attenzione per la formazione tecnica. Il Ministero dell'Istruzione del Merito sta valutando una riforma che potrebbe ulteriormente rafforzare il sistema degli ITS. Secondo la proposta, il biennio ITS potrebbe diventare equivalente a una laurea breve, permettendo agli studenti di accedere a un modello "4+2+1" (quattro anni di scuola superiore, due anni di ITS e un solo anno per completare la laurea triennale). La riforma, attesa per l'anno scolastico 2026/2027,conferma il ruolo strategico degli ITS nel panorama formativo italiano

