ITS Academy Caboto, aperte le candidature ai corsi post diploma. Partite in questi giorni le prime selezioni

L’ITS Academy Giovanni Caboto, con sedi a Gaeta e Civitavecchia, ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai corsi di alta specializzazione post diploma nei settori della nautica e della logistica. Alcune prove di selezione si sono già svolte, mentre altre sono in programma nelle prossime settimane: chi è interessato ha quindi ancora tempo per candidarsi e partecipare.

I corsi ai quali è ancora possibile iscriversi sono Ufficiale di Coperta, che prepara figure pronte ad assumere incarichi di responsabilità nella conduzione e gestione operativa delle navi, e Ufficiale di Macchina, che forma tecnici specializzati nella gestione e manutenzione degli apparati motore e degli impianti di bordo. Sta riscuotendo grande interesse anche il percorso di Hostess e Steward per il Diporto, dedicato all’organizzazione e alla gestione dei servizi di accoglienza a bordo di yacht e unità da diporto. A completare l’offerta in ambito marittimo, il corso di Yacht Design Operator fornisce competenze di progettazione digitale e modellazione 3D, indispensabili nel settore della progettazione e realizzazione di yacht e superyacht, un comparto in costante crescita in cui l’Italia è leader mondiale e che richiede sempre più personale qualificato.

Per l’area logistica resta aperta la possibilità di iscriversi al corso di Transport and Logistics Planner, che prepara professionisti in grado di pianificare i servizi di trasporto e coordinare i flussi di magazzino e spedizione. Un percorso che risponde alla crescente domanda delle aziende di logistica, sempre più alla ricerca di figure specializzate e qualificate in grado di gestire processi complessi e intermodali. Per quest’ultimo corso è in via di completamento la seconda sede nel porto di Civitavecchia, attrezzata con moderne infrastrutture digitali.

I corsi dell’ITS Caboto rappresentano una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro: il 99% degli allievi risulta occupato al termine del percorso, con molti che trasformano il tirocinio in un contratto stabile. Un risultato che conferma la forte sinergia tra formazione e imprese, grazie a un approccio didattico pratico, moderno e immediatamente spendibile a livello nazionale e internazionale.

L’ITS Caboto guarda anche al futuro. A partire dal prossimo anno l’Academy, in sinergia cona la d’Amico Società di Navigazione, aprirà a Gaeta una nuova sede, la quarta per l’Academy: un vero e proprio campus dove gli studenti potranno formarsi in laboratori sempre più all’avanguardia, in un ambiente stimolante e conviviale.

Questa crescita si inserisce anche nel quadro della riforma voluta dal Ministro Valditara, che ridisegna il percorso tecnico-professionale: quattro anni di scuola superiore seguiti da due negli ITS Academy, un biennio che garantisce una preparazione concreta, costruita sulle competenze più richieste dal mondo produttivo.

Le iscrizioni avvengono tramite il sito ufficiale www.fondazionecaboto.it