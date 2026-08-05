ITS Academy Caboto, al via le iscrizioni per i nuovi corsi gratuiti

Da qualche giorno è possibile iscriversi ai nuovi percorsi formativi gratuiti promossi dall’ITS Academy “Caboto”, con sede a Gaeta e, per il corso dedicato alla Logistica, anche a Civitavecchia.

Tra le principali novità dell’anno accademico spicca l’attivazione del nuovo indirizzo di Logistica Farmaceutica nella sede di Civitavecchia, un percorso altamente specializzato dedicato alla formazione di tecnici superiori nella pianificazione e nella gestione della supply chain del farmaco, una figura sempre più ricercata dalle aziende del settore.

Le procedure di selezione prenderanno il via nel mese di ottobre e seguiranno un calendario differenziato per ciascun percorso. Tutti coloro che hanno già effettuato la preiscrizione saranno contattati e accompagnati dalla divisione orientamento dell’Academy nel completamento della candidatura. Chi, invece, non si è ancora registrato potrà presentare la propria domanda direttamente attraverso il sito fondazionecaboto.it, dove sono disponibili i bandi di selezione e tutta la documentazione necessaria.

Il primo appuntamento è fissato per il 5 ottobre con le selezioni per Ufficiale di Coperta e Ufficiale del Diporto, con candidature aperte fino al 29 settembre. Il 6 ottobre si svolgeranno invece le selezioni per Ufficiale di Macchina, il cui bando scade il 22 settembre.

L’8 ottobre sarà la volta del corso di Logistica, nella sede di Civitavecchia, con termine per la presentazione delle domande fissato al 1° ottobre. Seguiranno le selezioni per Ispettore Navale – Marine Surveyor il 13 ottobre (scadenza del bando 15 settembre), per Yacht Design Operator il 20 ottobre (scadenza 8 ottobre) e, infine, per Hostess e Steward di Bordo il 27 ottobre, con candidature aperte fino al 6 ottobre.

L’offerta formativa dell’ITS Academy Caboto comprende 8 percorsi di alta specializzazione post diploma, progettati per formare figure professionali oggi sempre più richieste nei settori marittimo, nautico e logistico.

I corsi per Ufficiale di Coperta, Ufficiale del Diporto e Ufficiale di Macchina sono riservati ai diplomati degli Istituti Nautici e preparano gli studenti alle professioni della navigazione e della gestione delle unità navali.

Tutti gli altri percorsi sono invece aperti ai possessori di qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore. Il corso di Ispettore Navale – Marine Surveyor rappresenta una novità assoluta nel panorama della formazione italiana. L’ITS Academy Caboto è infatti il primo e, ad oggi, unico ITS del Paese ad aver attivato un percorso dedicato alla formazione della figura dell’ispettore navale, in collaborazione con RINA, una professionalità altamente specializzata e sempre più richiesta nel comparto marittimo e nautico.

Lo Yacht Design Operator forma professionisti capaci di operare nella progettazione e nello sviluppo tecnico della nautica da diporto, mentre il corso per Hostess e Steward di Bordo prepara figure specializzate nell’accoglienza e nei servizi a bordo degli yacht.

A Civitavecchia, i percorsi di Logistica rispondono alle esigenze delle imprese del comparto dei trasporti, della movimentazione delle merci e del sistema portuale e comprende anche il nuovo indirizzo in Farmaceutica.

I percorsi dell’ITS Academy Caboto rappresentano una concreta opportunità per costruire una carriera qualificata. La formazione è sviluppata in stretta collaborazione con le aziende del settore e affianca alle lezioni teoriche una significativa esperienza pratica attraverso laboratori, attività sul campo e periodi di stage, consentendo agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Particolare attenzione è riservata all’innovazione. In tutti i corsi l’Intelligenza Artificiale entra a far parte della didattica come strumento di lavoro e di supporto alle diverse professionalità. L’attività formativa è inoltre caratterizzata dall’impiego di simulatori, software professionali, tecnologie innovative e strumentazioni all’avanguardia, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti familiarità con gli strumenti che troveranno nelle aziende e prepararli ad affrontare fin da subito le sfide del mondo del lavoro.

I corsi sono gratuiti, si rivolgono ai giovani in possesso di diploma di scuola superiore e prevedono inoltre agevolazioni per vitto e alloggio, così da favorire la partecipazione anche degli studenti provenienti da altre città e regioni.

Per conoscere nel dettaglio i percorsi formativi e presentare la propria candidatura è possibile visitare il sito ufficiale dell’ITS Academy “Caboto”: fondazionecaboto.it.