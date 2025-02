Itri, in partenza il corso gratuito di Social Media Marketing

Il consorzio “Itri c’è” è lieto di annunciare l’avvio di un nuovo corso gratuito di “Social Media Marketing” presso la casa comunale di Itri. Il corso, completamente gratuito, della durata di quattro settimane, inizierà lunedì 24 febbraio alle ore 14:30 e si rivolge sia ai consorziati che ai non consorziati, con l’obiettivo di fornire competenze fondamentali nel mondo dei social media, sempre più importanti per lo sviluppo commerciale.

Entusiasta la presidentessa del consorzio Maria Civita Saccoccio: “Siamo convinti che questo corso rappresenti un’importante opportunità per tutti coloro che desiderano sviluppare le proprie competenze nel mondo del social media marketing. In un contesto economico sempre più competitivo, la presenza sui social media è diventata fondamentale per il successo di qualsiasi attività commerciale. Con questo corso, vogliamo fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per sfruttare al meglio le potenzialità dei social media e raggiungere i propri obiettivi di business. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questa iniziativa formativa gratuita e a cogliere questa occasione per migliorare le proprie competenze e dare un impulso alla propria attività”.