Itri, Confronto pubblico tra i canditati a sindaco

Giovedì 30 settembre alle ore 19.00 presso la corte comunale di Itri, in piazza IV Novembre, si terrà un confronto pubblico dei candidati a sindaco di Itri in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. L’evento è organizzato da Radio Civita InBlu e dall’associazione “Obiettivo Comune” di Fondi. Si confronteranno i tre candidati Giovanni Agresti, Giuseppe De Santis e Antonio Fargiorgio. A moderare l’incontro sarà il giornalista Simone Nardone.

I temi del dibattito riguarderanno la città di Itri e le problematiche vissute dai suoi abitanti. Gli organizzatori invitano i cittadini a proporre domande e temi, entro e non oltre lunedì 27 settembre via mail a obiettivocomunefondi@gmail.com, che saranno selezionati dal gruppo di lavoro. Ai candidati saranno comunicati i temi, ma non le domande del confronto. Nel dibattito vi sarà un tempo standard di risposta a ogni domanda. I candidati avranno facoltà di rispondere a turno alle domande, usufruendo anche della possibilità di repliche da utilizzare durante lo svolgimento del confronto.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook degli organizzatori, Obiettivo Comune e Radio Civita InBlu, oltre che in radio FM 90.7 e 103.8 e su www.radiocivitainblu.it. Per l’accesso è richiesto il green pass e la mascherina. Ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di avverse condizioni meteo, l’evento si terrà solo in streaming.

