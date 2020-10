ITCFarma, due nuove linee per migliorare le performance produttive

L’azienda pontina apporta delle migliorie alle sue due linee di produzione liquidi installando nuove macchine capaci di soddisfare lavorazioni complesse. Si tratta di equipments di estrema precisione come soffiatrici, riempitrici e tappatrici che lavorano in combinata sia polveri che liquidi e astucciatrici verticali che, grazie all’ausilio di bracci robotici, permettono con maggiore fedeltà l’inserimento del flacone all’interno dell’astuccio e del relativo accessorio come un misurino, un contagocce o una siringa dosatrice. Un’operazione automatizzata che di fatto rafforza notevolmente la sicurezza, azzera i rischi legati alla manualità dell’operatore e aumenta esponenzialmente la capacità produttiva.“Oggi – precisa Guglielmo Frontini, direttore di ITC Farma – abbiamo migliorato ulteriormente le nostre linee. Questo upgrading, adottato proprio per dare una consistente continuità al nostro mercato di riferimento, fa parte di una trasformazione tecnologica e innovativa che abbiamo iniziato due anni fa. L’obiettivo – conclude Frontini – è quello di mantenere il nostro asset in un ambiente strategico e competitivo, garantendo ai nostri stakeholder il massimo dei benefici in termini di qualità del prodotto, tempi di consegna e di costi finali”.

COMUNICATO STAMPA