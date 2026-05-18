Italtractor/ITM Ceprano, avviato il tavolo tecnico per il rilancio dello stabilimento e la tutela dell’occupazione

“Come vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive sto seguendo con la massima attenzione la crisi aziendale che investe Italtractor–ITM, realtà leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione dei cingolati, con particolare riferimento allo stabilimento di Ceprano.

Lo stabilimento rappresenta un valore strategico per l’intero territorio laziale e, in particolare, per la provincia di Frosinone. Parliamo di una presenza industriale storica, radicata nel Lazio dal 1970, che ha contribuito in maniera significativa alla crescita economica e occupazionale del territorio e che deve continuare ad essere considerata parte integrante della storia produttiva della nostra regione.

Nel corso delle precedenti riunioni era emersa la necessità di attivare un tavolo tecnico permanente con l’obiettivo di favorire un punto di incontro tra le esigenze dell’azienda e quelle dei lavoratori, oltre a supportare l’individuazione di nuove opportunità industriali e partnership strategiche, anche nel settore della difesa.

Avevo assunto un impegno preciso e oggi possiamo dire che il tavolo è ufficialmente partito, con prospettive positive per il futuro dell’azienda e del sito produttivo di Ceprano.

Desidero ringraziare la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, per la disponibilità e il supporto concreto dimostrato. Presenti all’incontro anche il dottor Vincenzo Piso, caposegreteria dell’assessorato allo Sviluppo Economico; il presidente di Unindustria Frosinone Corrado Savoriti; il direttore di Unindustria Pamela Morasca; Maria Cecilia La Manna, CEO di ITM S.p.A.; Vito Colucci, direttore operativo ITM S.p.A.; Eustachio Calia, direttore tecnico ITM S.p.A.; Luigi Tanzi, responsabile dello stabilimento ITM di Ceprano.

Il tavolo tecnico, che ho fortemente voluto in piena sinergia con il sindaco di Ceprano, Colucci, rappresenta un primo passo concreto verso un percorso serio e condiviso di rilancio industriale, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizzazione delle competenze presenti nello stabilimento e al consolidamento di una realtà produttiva strategica per il nostro territorio.

Continueremo a lavorare con responsabilità e determinazione affinché Italtractor–ITM possa tornare ad essere un punto di riferimento industriale e occupazionale per la provincia di Frosinone e per l’intero Lazio”.

Daniele Maura

Vicepresidente IX Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive