Italtractor, alla Regione l’incontro con l’azienda

L’assessore Pasquale Ciacciarelli: «Vicini alle realtà produttive del territorio»

Nella giornata di venerdi, l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, e la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, hanno incontrato una delegazione dell’azienda Italtractor.

L’incontro, al quale hanno anche partecipato il sindaco di Ceprano, Marco Colucci, e una delegazione di Unindustria, ha avuto la finalità di comprendere le difficoltà che vive l’azienda.

Italtractor ha espresso la necessità di accedere a strumenti di sostegno sociale, al fine di continuare le proprie attività e ricercare nuovi partner in grado di assicurare delle commesse sufficiente a mantenere l’occupazione per i suoi 75 lavoratori.

«Dopo aver visitato, nei mesi scorsi, l’importante stabilimento della Italtractor Itm spa a Ceprano, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione dei cingolati, ho potuto constatare direttamente il potenziale economico produttivo e occupazionale che l’azienda offre per il territorio. Italtractor rappresenta un vero valore aggiunto, e proprio per questo ho ritenuto necessario convocare un incontro in Regione Lazio, in seguito al sit-in dei lavoratori preoccupati per il futuro dell’azienda», ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«Il tavolo con l’azienda ci ha permesso di analizzare le azioni necessarie da intraprendere per superare il rischio di crisi. Proprio per questo, assieme alla vicepresidente Roberta Angelilli, ci siamo impegnati a programmare un ulteriore incontro, che ci permetterà di dare un nuovo slancio a una realtà presente nel Lazio dal 1970 e che rappresenta anche una parte di storia del nostro territorio», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

FOTO ARCHIVIO