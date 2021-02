Italia Viva Sora, riconfermato programma elettorale per la crescita della città

Il comitato cittadino di Sora di Italia Viva, riunitosi Venerdì 12 febbraio 2021, ha riconfermato il proprio programma elettorale che prevede diversi punti finalizzati esclusivamente alla crescita del paese, ribadendo come pre-requisto di sviluppo del territorio il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali vitali come il prolungamento ed adeguamento della superstrada Frosinone/Sora/Avezzano/Cassino, su rotaie attraverso una progettazione e realizzazione della tratta della rete ferroviaria Sora/ Ferentino in vista della fermata di Alta velocità a Ferentino, e a seguire:

-Polo Universitario presso l’attuale nosocomio di medicina con specializzazione in oncologia.

-Formazione imprenditoriale con una sede universitaria agro-turistica e alberghiera;

-Rivalutazione del “Progetto Lirinia” come rete tra paesi dello stesso territorio e storia comune;

-Restauro e valorizzazione di Beni Culturali e paesaggistici presenti a Sora come il Castello e le sue montagne con estensione del Parco Nazionale degli Abbruzzi.

-Diffusione dell’uso di mezzi alternativi (Bici, motori elettrici e predisposizione colonnine approvvigionamento, taxi collettivi elettrici) salvaguardando l’ambiente ed infine la valorizzazione degli arredi urbani (panchine, cestini, raccoglitori per animali, illuminazione ecologica e manutenzione ordinaria della rete stradale urbana e per i tratti provinciali ricadenti nel comune).

Diversi incontri sono stati avviati con le diverse compagini politiche rafforzati dal costante contatto diretto con gli organismi provinciali, regionali e nazionali della struttura politica di Italia Viva, che rimarca la propria presenza nel panorama politico territoriale, ritenendosi determinante per la vincita di quelle coalizioni che potrà appoggiare solo nella condivisione di progetti e visioni lungimiranti e costruttive per la città, ma mai con Fratelli d’Italia.

Italia viva si propone sul piano territoriale come forza innovativa e di trasformazione di tutti gli aspetti per una qualità di vita dei cittadini e di prospettive per future soprattutto per i giovani, rimarcando la presa di distanze da personaggi ad oggi privi di identità politica che hanno bivaccato nell’amministrazione e ora, come vagabondi auspicano un rifugio di copertura in Italia Viva millantando addirittura di aver avuto il beneplacito assenso di chiunque non sia il coordinamento sorano, che decide in merito, resi orfani o reduci di una scellerata politica che li vede perdenti come rappresentanti dei bisogni della collettività.

COMUNICATO STAMPA A FIRMA DEL COORDINATORE ITALIA VIVA SORA Loreto Chiarlitti