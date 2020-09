Italia Viva Ceccano, lettera aperta alla dottoressa Piroli

Grazie dottoressa Piroli,

grazie perché, se quella che all’inizio sembrava solo a pochi un’idea giusta e vincente, rappresenta oggi unanimemente la vera alternativa alla maggioranza di destra, è solo grazie al tuo impegno, al tuo coraggio e al tuo sorriso, che sempre ci ha accompagnato in questi mesi di campagna elettorale.

Questa campagna elettorale è stata molto particolare. Iniziata a gennaio e durata ben 9 mesi, con un risultato che sinceramente non ci aspettavamo. La vittoria con questi numeri dell’ex sindaco Caligiore non era preventivabile e, per questo, i nostri complimenti a lui e alla sua coalizione sono d’obbligo. Speriamo, però, che questa maggioranza gli dia la forza di fare quello che non ha fatto nei primi cinque anni di amministrazione. Lo speriamo per Ceccano.

Purtroppo si conferma ancora una volta che le unioni elettorali, basate sui numeri e non sulle idee non sono funzionali al risultato. Quando non c’è chiarezza nei programmi, negli schieramenti e nella collocazione, gli elettori tendono a non concedere fiducia; quella fiducia che la dottoressa Piroli ha guadagnato ben oltre la propria coalizione, con un risultato personale notevole.

Italia Viva Ceccano, nata nel pieno della campagna elettorale, ha volutamente mantenuto un ruolo di secondo piano, lasciando spazio a chi dall’inizio ha supportato la coalizione ed ha svolto larga parte del lavoro che si accompagna alla realizzazione della campagna elettorale, coscienti anche della piccola forza da noi rappresentata. Abbiamo voluto però partecipare con tenacia, ed una menzione particolare la vogliamo riservare ai nostri tesserati, candidati nella lista Cives; ad Alessandra Anelli, Valentino Bettinelli e a Giulio Pizzuti che, ognuno a suo modo, hanno aiutato la coalizione a crescere e ad ottenere il buon risultato raggiunto.

Eravamo coscienti dall’inizio che queste elezioni sarebbero state molto difficili, e che avrebbero rappresentato solo il primo passo di un cammino ben più lungo, e di conseguenza difficoltoso. Un cammino che durerà anni e sarà complicato dagli eventi che nel corso del tempo si verificheranno. Abbiamo, però, avuto la conferma di aver trovato dei compagni di viaggio estremamente validi. Donne e uomini, ancor prima che esponenti politici; persone serie, coraggiose e preparate, con le quali sarà un piacere continuare a fare politica per il bene della nostra comunità.

Ci prepariamo, adesso, ad affrontare una consiliatura di opposizione, e la faremo nel modo più duro e leale possibile, in supporto alla Dottoressa Piroli e al Dottor Querqui, che ci rappresenteranno in consiglio comunale. Faremo opposizione senza disperdere la passione che più di 3000 elettori ci hanno regalato, convinti che, con la pazienza e il dialogo, si potranno presentare occasioni di confronto con tutti quelli che hanno davvero a cuore Ceccano.

Il coraggio di cambiare c’è ancora e, se possibile, è ancora più forte!

Comunicato stampa a firma di Italia Viva Ceccano