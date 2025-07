Italia 2050: più vecchi e più soli

Il Paese invecchia e si svuota. È l’inverno demografico che avanza, e i numeri dell’Istat non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche.Secondo le ultime proiezioni demografiche dell’Istituto nazionale di statistica, da qui al 2050 l’Italia perderà oltre 4 milioni di residenti. La popolazione passerà dagli attuali 59 milioni a poco più di 55, con una tendenza al ribasso che appare inarrestabile. Ma non è solo il calo demografico a preoccupare: a cambiare profondamente sarà anche la struttura delle famiglie e l’età media degli italiani.Entro il 2050, il 40% delle famiglie sarà composto da una sola persona. Un dato che fotografa un Paese sempre più anziano e sempre più solo. Le nascite sono in costante calo, mentre l’aspettativa di vita continua ad aumentare. Il risultato è un progressivo squilibrio generazionale: meno giovani, più anziani, meno famiglie tradizionali, più nuclei monocomponente.Le conseguenze sono molteplici e profonde. Sul piano sociale, l’isolamento delle persone anziane diventerà un tema centrale, con un rischio crescente di marginalità e solitudine. Sul fronte previdenziale, il peso sulle pensioni aumenterà, con una platea di lavoratori attivi sempre più ridotta. E sul piano sanitario, la domanda di assistenza geriatrica e di cure a lungo termine crescerà in modo esponenziale, mettendo sotto pressione un sistema già fragile.A fronte di questo scenario, le politiche demografiche finora adottate appaiono insufficienti. Servono interventi strutturali per favorire la natalità, incentivare l’invecchiamento attivo, sostenere la famiglia e attrarre nuova popolazione, anche attraverso una gestione razionale dei flussi migratori. Il tempo a disposizione non è molto. Il 2050 non è poi così lontano.

Foto archivio