Istutuita la tratta diretta Sora-Roma, Maura: “Promessa mantenuta”

Quando alle parole seguono i fatti, o se preferite quando un’aspirazione si trasforma in realtà. Parliamo del legittimo desiderio, espresso da tanti pendolari studenti e lavoratori, di rendere più agevole e soprattutto più rapida la tratta Sora-Roma.

Dal centro ciociaro tanti studenti e tanti lavoratori hanno necessità di raggiungere quotidianamente la Capitale, e fino ad oggi la cosa recava disagi e costringeva ad adeguarsi ai soli collegamenti esistenti. L’appello di rendere raggiungibile la Città Eterna in soli 90 minuti, a beneficio delle categorie citate, non è rimasto inascoltato.

Come anticipato qualche giorno fa, il consigliere regionale Daniele Maura si è fatto paladino delle legittime richieste dell’associazione.

Contattati celermente l’assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera ed i vertici del CO.TRA.L, Daniele Maura ha ottenuto in tempi brevissimi un risultato concreto, esternando sui social la propria soddisfazione per la perfetta realizzazione del progetto.

È infatti ufficiale, come da comunicazione Co.Tra.L, l’istituzione di una nuova tratta direttissima Sora-Roma Tiburtina, che sarà attiva dal 27 gennaio. Inoltre le corse mattutine per Roma Anagnina verranno potenziate ed alcune diverranno dirette.

Si tratta di una piccola rivoluzione che davvero faciliterà in modo consistente l’attività quotidiana dei sorani “fuori sede”. Il nuovo progetto, che partirà in via sperimentale, prevede la partenza di un autobus bipiano alle 6,40 da Sora FS e di una corsa da Roma Tiburtina a Sora alle 18,40, oltre alla riduzione delle fermate, con conseguente velocizzazione, di tre delle corse dirette a Roma Anagnina.

“È per me motivo di grande soddisfazione il buon esito di questa legittima istanza – ha commentato il vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Maura – Con il potenziamento del servizio tanti studenti e lavoratori di Sora e dintorni potranno raggiungere la Capitale in tempi decisamente ragionevoli. È una causa per la quale mi sono battuto con tutto il mio impegno e i tempi di realizzazione ritengo siano stati davvero congrui. Sempre al servizio del territorio”.

On. Daniele Maura