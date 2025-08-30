ISTITUZIONALIZZATA LA CONFERENZA INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO D’AQUINO

I Sindaci Tomassi, Fantaccione, Cambone e Sacco: “Grazie al professor Tubiello, solo mettendo insieme le forze si garantisce una migliore offerta scolastica al territorio”

Assunte decisioni comuni per l’avvio dell’anno scolastico 2025-26 su mensa, trasporto e garanzie per la presenza di servizi e personale nei diversi plessi

Si è tenuta, presso la sede della scuola, la conferenza intercomunale dei servizi scolastici dei rappresentanti delle amministrazioni che fanno riferimento all’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino.

Convocata dal dirigente scolastico professor Antonio Tubiello, erano presenti il sindaco di Aquino Fausto Tomassi, il sindaco di Castrocielo Gianni Fantaccione, il sindaco di Colle San Magno Valentina Cambone e il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco.

L’incontro ha formalizzato la costituzione ufficiale della conferenza: un organismo permanente di condivisione e confronto per garantire una uniforme e più efficiente offerta scolastica e formativa in tutti i comuni che afferiscono al polo didattico.

In particolare, l’incontro è stato utile per affrontare questioni di più stretta attualità relative all’imminente avvio dell’anno scolastico 2025-2026 e per assumere decisioni comuni rispetto all’allineamento del servizio mensa, del trasporto scolastico, della manutenzione degli edifici, del materiale didattico, del funzionamento delle sedi scolastiche, garantendo la presenza di servizi e personale su tutti i plessi.

“Siamo convinti – hanno detto i primi cittadini di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno e Roccasecca – che per offrire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie una formazione efficiente e di qualità bisogna mettere insieme le forze e fare in modo che si ragioni per offerta scolastica territoriale. E’ questa la strada che abbiamo voluto intraprendere quando è stata avviata la proposta per la costituzione del Polo formativo San Tommaso d’Aquino”.

“Abbiamo avuto la fortuna – continuano i sindaci – di poter contare sulla lungimiranza del dirigente Tubiello che, condividendo con noi questa prospettiva e coinvolgendo nel percorso personale docente e non docente, sta lavorando al meglio per concretizzarla. La riunione che ha formalizzato la costituzione della conferenza intercomunale dei servizi scolastici è un ulteriore tassello che rafforza questo percorso comune, alla base del quale c’è proprio l’idea che camminare insieme vuol dare fare più strada e dare maggiori opportunità e garanzie agli studenti”.

“Un ringraziamento particolare – concludono Tomassi, Fantaccione, Cambone e Sacco – proprio al professor Tubiello e a tutto il. personale docente e non docente che stanno trasformando al meglio l’offerta scolastica territoriale, di concerto con le nostre amministrazioni che collaborano in maniera convinta e condivisa al comune obiettivo”.

Valentina Cambone – sindaco di Colle San Magno