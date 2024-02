Istituto Tecnico Economico Ceccano – Scuola in azione

Il 3 Febbraio 2024 dalle 9,00 alle 13,00, porte aperte al Tecnico Economico Ceccano per accogliere genitori e ragazzi delle scuole medie del territorio che vorranno conoscere le attività di questo Istituto, dal 2008 presente sul territorio.

La nostra scuola-afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Nardoni– affianca alla didattica tradizionale una azione formativa costantemente rinnovata per ampliare la conoscenza , aumentare la motivazione allo studio degli studenti stimolare l’apertura mentale e la disponibilità al confronto.

La relazione fra docente e discente si fonda su strategie di apprendimento e di comunicazione che fanno della didattica digitale un punto fermo. I nuovi laboratori a disposizione creano un ponte tra gli studenti e le nuove professioni richieste dal mondo del lavoro.

L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO è fortemente legato alle realtà professionali –aziendali del territorio a tal punto da essere inserito nell’annuale classifica di EDUSCOPIO a cura della FONDAZIONE AGNELLI, che individua nel TECNICO ECONMICO CECCANO la migliore realtà educativa legata agli sbocchi lavorativi.

Sono infatti i percorsi delle competenze trasversali e orientamento lo strumento privilegiato per costruire e consolidare le relazioni tra scuola e professioni. Non di rado le aziende contattano il nostro Istituto per conoscere con i nostri migliori diplomati.

Il profilo in uscita è sempre più richiesto dalle aziende e dagli studi professionali per le competenze che i nostri studenti raggiungono in materia di DIGITAL MARKETING e di gestione di contenuti digitali.

Il Tecnico amministrativo contabile è quindi una figura professionale al passo con i cambiamenti della società e del mondo del lavoro.

L’Istituto si caratterizza per le ampie possibilità che gli studenti hanno al termine del percorso di studi: dall’inserimento immediato nel mondo del lavoro alla formazione post diploma; dal percorso universitario alla partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione e nelle forze armate. E quindi una scuola che prepara al futuro.

COMUNICATO STAMPA