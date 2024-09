Istituto Dante Alighieri Anagni, l’amministrazione provinciale inaugura la sede della succursale in viale Regina Margherita

Taglio del nastro per la nuova sede di viale Regina Margherita di Anagni che ospiterà due sezioni dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Dante Alighieri’. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza del dirigente scolastico professor Adriano Gioè, della vicepreside professoressa Oriana Palmieri, degli insegnanti e degli studenti. In rappresentanza dell’Amministrazione provinciale era presente il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Alessandro Cardinali.

“Siamo ben lieti di rispondere alle esigenze della scuola – il commento a margine del consigliere Alessandro Cardinali – ampliando il numero delle aule. A tal fine abbiamo provveduto a prendere in affitto il locale già precedentemente adibito a scuola, ristrutturarlo e metterlo a disposizione dell’istituto Alighieri per accogliere due sezioni. Ringraziamo il dirigente scolastico Gioè e la vicepreside Palmieri per la collaborazione e auguriamo buon anno scolastico”.

“La nostra Amministrazione provinciale è vicina alle istituzioni scolastiche, ai giovani e alle loro esigenze didattiche – ha concluso il Presidente della Provincia Luca Di Stefano -. La scuola è un luogo importante in cui i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo ed è nostro dovere assicurare spazi adeguati e ambienti salubri e confortevoli. Il nostro impegno in questa direzione sarà costante”.

COMUNICATO STAMPA