Istituto Comprensivo Boville Ernica, iniziative compleanno Unicef

L’Istituto Comprensivo di Boville Ernica si è reso protagonista di una splendida iniziativa:

“La staffetta dei desideri: esprimi un desiderio per il compleanno dell’UNICEF”, che unisce e fa dialogare due importanti ricorrenze: la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre) e il 75° anniversario dalla nascita dell’UNICEF (11 dicembre).

Gli eventi cadono in uno dei momenti più difficili nella storia della nostra società, quello della pandemia da Covid 19. Le conseguenze delle limitazioni imposte per la tutela della salute pubblica hanno compresso, e talvolta azzerato, una serie di diritti che sembravano definitivamente acquisiti, come quelli all’istruzione, alla socialità, all’ascolto, alla partecipazione, allo sport ed al tempo libero.

Grazie alla ferma convinzione di tutto il corpo docenti, l’Istituto da anni aderisce al progetto “SCUOLA AMICA” promosso dal Ministero dell’Istruzione e UNICEF Italia con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo e promuove la diffusione di quei principi che appaiono scontati, ma che in molti Paesi sono ancora ignorati.

Per l’occasione sono state promosse attività educativo-didattiche e di sensibilizzazione sul tema dei diritti dai docenti dell’Istituto, che da sempre si distinguono per la particolare competenza mostrata nella realizzazione di attività di rilievo pedagogico, metodologico che risponde perfettamente allo spirito e al senso di questa celebrazione mondiale. La Scuola di Boville Ernica si pone a tutela dei diritti dell’infanzia e questa iniziativa ha dato ai Docenti lo spunto per parlare ai bambini dell’importanza dei loro diritti e di educarli attraverso le piccole azioni quotidiane di cooperazione e convivenza al rispetto di ognuno.

Protagonisti gli alunni dell’Istituto che hanno affrontato, secondo diverse prospettive e modalità comunicative, il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla Convenzione ONU. Hanno, inoltre, riflettuto attraverso giochi, letture, visione di filmati su alcuni diritti fondamentali, quali il diritto ad avere un nome, una cittadinanza, una famiglia, una casa, un’educazione, un sano sviluppo psico-fisico.

Celebrare giornate così importanti è un’occasione per riflettere a non farci coinvolgere dall’indifferenza e il “prendersi cura”, l’interessarsi agli altri, è ciò che la scuola deve considerare come elemento imprescindibile su cui fondare l’azione didattica.

Ecco, è forse questo il bisogno più grande. Il bisogno di costruire una scuola in grado di “avere a cuore” tutti gli alunni, a prescindere dalle loro capacità, e di portarli tutti, nessuno escluso, verso il successo formativo.

Il Dirigente Scolastico, professore Giacomo La Montagna, ha sottolineato l’importanza del I Care. (Mi sta a cuore), Don Lorenzo Milani l’aveva fatto scrivere sui muri della scuola di Barbiana, riassumendo così le finalità di cura educativa di una scuola orientata a promuovere l’attenzione e il rispetto per l’altro, sollecitando una presa di coscienza civile e sociale.

Infine, il Dirigente scolastico ha voluto ribadire, che solo con il lavoro competente, continuo e appassionato dei docenti e dei degli alunni si potrà ottenere una società più equa e inclusiva.

