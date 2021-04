Istituito il Mercatino dell’Artigianato, dell’antiquariato e del collezionismo: Le Cannate di Pontecorvo

Si parte sabato Primo Maggio dalle ore 9 alle ore 20 in piazzale Porta Pia con il progetto redatto dal sindaco Anselmo Rotondo e dal delegato al Commercio e alle Attività produttive Gaetano Spiridigliozzi. In collaborazione con l’associazione Culturale Conca d’Oro- Il fascino dell’Antico.

“Il delegato al commercio e alle attività produttive, Gaetano Spiridigliozzi già da diversi mesi stava lavorando per portare a Pontecorvo il mercatino dell’Antiquariato. Obiettivo che è stato raggiunto in questo giorni. L’appuntamento avrà cadenza mensile nell’ultima domenica di ogni mese. Eccezionalmente il primo appuntamento ci sarà sabato Primo Maggio, si tratta di un importante obiettivo raggiunto e per questo ringrazio il delegato Spiridigliozzi”, ha spiegato il Sindaco Anselmo Rotondo.

“E’ un momento culturale di ottimo livello che coniuga storia, tradizioni e valorizzazione delle piccole attività artigianali e manifatturiere non solo di Pontecorvo, ma dell’intera provincia di Frosinone. Un progetto fortemente legato alle tradizioni e alla storia, non a caso è stato denominato Le Cannate di Pontecorvo. Le cannate, infatti, rappresentano la tipicità locale, la storia e la cultura del nostro paese, quindi riassume al meglio l’intenzione e la finalità del progetto.

Ovviamente la giornata inaugurale e tutti gli appuntamenti che susseguiranno rispetteranno rigorosamente quelle che sono le disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19”, ha aggiunto il delegato Gaetano Spiridigliozzi.

COMUNICATO STAMPA