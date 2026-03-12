ISTAT, Maura (FdI): “Il Lazio cresce con Frosinone motore dello sviluppo”

“Frosinone è la città, e la provincia del Lazio, con il più alto valore di export nel settore farmaceutico, come attestato dalla quarta rilevazione trimestrale 2025 dell’Istat. Un risultato straordinario all’interno di una crescita complessiva dell’export del Lazio del 9,6%, con un’incidenza del 22,8% sull’export nazionale e con un incremento delle vendite verso gli Stati Uniti del 54,2 %. Un dato ancora più significativo se considerato all’interno di una congiuntura internazionale complessa e niente affatto favorevole. Segno evidente della vivacità e dell’attrattività del nostro tessuto imprenditoriale, ma anche dall’efficacia delle politiche portate avanti in questi anni dalla Regione Lazio. Senza dubbio la strategia della Giunta Rocca, attuata dall’Assessorato allo Sviluppo economico guidato da Roberta Angelilli, nel sostenere i nostri imprenditori nei processi rivolti all’innovazione, alla competitività, all’internalizzazione, alla valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze sui mercati esteri, ha fatto la differenza, incrementando le capacità attrattive del sistema produttivo regionale e spingendo gli investimenti. E’ su questa strada che dobbiamo proseguire, aprendoci sempre di più ai mercati, potenziando le strategie di supporto all’export per le nostre aziende e incrementando le performance e la competitività di quei settori, come appunto la farmaceutica, che rappresentano un punto di forza dell’ economia laziale”.Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Maura, vice presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico.