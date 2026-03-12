ISTAT: LAZIO TRAINO DELL’EXPORT NAZIONALE

Il vicepresidente Angelilli: «Lazio tra le cinque regioni più performanti nel 2025. Continuiamo a investire su competitività, competenze e innovazione».

«Nel 2025 nonostante un quadro congiunturale molto complesso, le esportazioni del Lazio sono cresciute del +9,6%, con un’incidenza pari al 22,8% sull’export nazionale (+21,1% Paesi Extra Ue e +1,7% Paesi Ue) e un aumento record delle vendite verso gli Stati Uniti (+54,2%). Tra le città che si sono distinte per l’export nel settore farmaceutico spiccano Frosinone e la sua provincia».

Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, commentando la quarta rilevazione trimestrale 2025 dell’Istat sulle esportazioni regionali, che conferma il Lazio tra le cinque regioni italiane più performanti nel commercio estero.

«Continuiamo a sostenere la competitività delle imprese e l’internazionalizzazione delle PMI, favorendo accesso ai mercati esteri, commercio digitale e partecipazione ai grandi eventi internazionali. In questa direzione abbiamo raddoppiato i voucher per l’internazionalizzazione, per un totale di 10 milioni di euro», ha spiegato Roberta Angelilli.

Inoltre, il 27 marzo la Regione Lazio presenterà il Piano Internazionalizzazione per il 2026, proprio per rafforzare la nostra strategia di supporto all’export per le imprese del Lazio. Il piano prevede la partecipazione a fiere estere, missioni di sistema, finanziamenti e attrazione investimenti, con focus sui principali settori industriali del territorio: Aerospazio, Biotech & Pharma, Cleantech, Digitale. Il Piano è stato definito in collaborazione con il MAECI e prevede sinergie con ICE, SACE, SIMEST e CDP.