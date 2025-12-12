ISTAT: IL LAZIO CONSOLIDA LA CRESCITA DELL’EXPORT

Il vicepresidente Angelili: «Nuovi investimenti per continuare a sostenere le imprese».
«Le imprese del Lazio confermano una forte propensione verso i mercati internazionali, dimostrando capacità produttive performanti, solide relazioni commerciali e una reputazione in crescita sullo scenario globale. La Regione continuerà a investire sulla competitività delle imprese con tutti gli strumenti possibili, per rafforzare ulteriormente le opportunità commerciali sui mercati mondiali».
Lo dichiara la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e alla Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli commentando la terza rilevazione trimestrale 2025 dell’Istat sulle esportazioni regionali, che conferma per il Lazio un ruolo di primo piano.
«Sulla base dei dati Istat, possiamo affermare che il Lazio si colloca stabilmente tra le tre regioni con le performance di crescita dell’export più elevate su base annua. Nei primi nove mesi del 2025, infatti, le esportazioni regionali crescono del 14,0%, soprattutto nei settori farmaceutico, chimico-medicinale e botanico, comparti strategici per l’economia del territorio», aggiunge la vicepresidente Angelilli.
«L’Istat certifica nuovamente il ruolo propulsivo del Lazio nelle esportazioni, evidenziando un contributo significativo della nostra regione alla crescita complessiva dell’export nazionale. Continueremo a sostenere questa dinamica positiva con interventi mirati e con una strategia di sistema che valorizzi imprese, innovazione e internazionalizzazione», conclude la vicepresidente Angelilli.