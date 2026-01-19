Isoletta d’Arce – Una persona denunciata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari della Stazione di San Giovanni Incarico, con il supporto del NORM di Pontecorvo (FR), ha deferito in stato di libertà un automobilista alla Procura della Repubblica di Cassino. Il controllo è stato effettuato nel territorio del Comune di Arce, frazione Isoletta. Durante le verifiche, il conducente del veicolo ha manifestato sintomi riconducibili a una recente assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto è stato quindi sottoposto ad accertamento preliminare mediante tampone salivare, che ha dato esito positivo all’assunzione di cocaina, oppiacei e anfetamine. In un momento successivo, il conducente ha rifiutato di sottoporsi agli ulteriori accertamenti sanitari presso una struttura ospedaliera. Alla luce di quanto accertato, si è proceduto al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..