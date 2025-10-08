Isoletta D’Arce – Sopralluogo a case popolari per realizzazione rampa ragazzo disabile

Lunedi mattina il sindaco di Arce Luigi Germani, il vicesindaco Sara Petrucci e l’assessore alle Politiche Sociali Bruna Gregori hanno effettuato un sopralluogo presso le case popolari di Isoletta, dove da alcuni giorni sono in corso importanti lavori di adeguamento di un appartamento abitato da un ragazzo disabile.

La vicenda, che ha profondamente colpito l’Amministrazione comunale, nasce da un problema concreto: la famiglia del giovane, dopo aver dovuto sostituire la vecchia carrozzina ormai troppo piccola, si è trovata di fronte a un ostacolo imprevisto. La nuova sedia a rotelle, più grande e adatta alle esigenze del ragazzo, non riusciva infatti a passare agevolmente nell’androne del palazzo e lungo le scale, rendendo impossibile l’accesso autonomo all’abitazione.

Raccolta la segnalazione, l’Amministrazione comunale si è subito attivata coinvolgendo l’ATER di Frosinone (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica), che ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità nel farsi carico della situazione.

Grazie all’intervento dell’ATER, infatti, si è potuto realizzare un nuovo accesso diretto all’appartamento, con l’apertura di una porta finestra e la costruzione di una rampa che consente al ragazzo di entrare e uscire di casa con la propria carrozzella in modo semplice, sicuro e finalmente autonomo.

«Ringrazio il presidente dell’ATER Antonello Iannarilli – ha dichiarato il vicesindaco Sara Petrucci – per la sensibilità e la tempestività con cui ha accolto la nostra richiesta. Lo aspettiamo presto a Isoletta, al termine dei lavori, per ringraziarlo di persona e inaugurare insieme questo piccolo ma grande intervento di civiltà».

«Si tratta di un intervento importante – ha aggiunto il sindaco Luigi Germani – che migliorerà concretamente la qualità della vita di questo giovane e della sua famiglia. È un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, enti e cittadini possa tradursi in risultati che vanno dritti al cuore del nostro impegno amministrativo: garantire pari dignità e accessibilità a tutti».