ISOLETTA D’ARCE – Inquinamento acustico, sopralluogo Astral

Viadotto-variante della Strada Regionale n. 82 “Valle del Liri”, ieri il sopralluogo dei tecnici dell’Astral. Si è tenuto ieri mattina ad Isoletta, intorno alle 11, l’incontro tra i responsabili dell’Azienda della Regione Lazio e l’Amministrazione comunale di Arce.Al sopralluogo hanno partecipato per l’Astral l’ingegner Guido Paterni e il geometra Antonio Iorio e per il Comune il Sindaco Luigi Germani. Da quanto è emerso, sarà necessario affidare una nuova verifica tecnica specializzata per stabilire sia l’entità dell’inquinamento acustico che gli interventi da programmare. Da una prima analisi, sembrerebbe che la soluzione non sia quella di installare delle barriere antirumore ma di intervenire sul fondo stradale (asfalto e giunti).«Desidero ringraziare – ha detto il Sindaco Germani – i tecnici dell’Astral che ieri hanno preso parte al sopralluogo: l’ingegner Paterni e il geometra Iorio. E con loro ringrazio anche i responsabili dell’Azienda Strade Lazio che si stanno adoperando al problema: l’ingegner Marco Fassari e l’ingegner Giovanni Torriero, quest’ultimo che conosco fin dai tempi della scuola. Voglio precisare, senza alcuna polemica verso chi va rivendicando sui social meriti che non ha, che la questione dell’inquinamento acustico del viadotto è nota all’Amministrazione comunale già da tempo. Il signor Valeriano Quadrini insieme ad altri cittadini di Isoletta ci avevano segnalato il disagio causato dai rumori della strada. L’8 gennaio scorso, con l’ingegner Katia Bianchi, ci siamo recati presso la sede dell’Astral di Via del Pescaccio a Roma per chiedere un intervento urgente sul problema. Dopo diverse telefonate con l’ingegner Torriero, circa venti giorni fa mi veniva comunicata la data del sopralluogo. Ora mi auguro che possano essere trovate presto soluzioni adeguate al problema. Nel frattempo ho chiesto ai tecnici di intervenire anche sulla pulizia delle aiuole stradali di loro competenza e sul ripristino dei punti luce non funzionanti. Interventi che mi hanno assicurato verranno fatti quanto prima. Voglio ringraziare infine – ha concluso il primo cittadino – tutta la mia Amministrazione comunale e il Consigliere delegato della Frazione Paolo Di Ruzza per il lavoro fatto in queste settimane».

