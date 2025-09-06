Isoletta D’Arce, consegnati i lavori di consolidamento in via Dirupata

Ieri mattina è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori per la messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso in Via Dirupata, a Isoletta d’Arce. L’intervento, del valore di circa 1,8 milioni di euro, avrà una durata prevista di 430 giorni, con avvio ipotizzato per il 13 ottobre 2025.

Il progetto prevede la realizzazione di una paratia di micropali in calcestruzzo armato, lunga circa 60 metri e rinforzata da un cordolo superiore, che servirà a stabilizzare il terreno. Sono inoltre previsti lavori di risagomatura della scarpata, ricostruzione della carreggiata stradale e installazione di una nuova barriera di sicurezza. Per consentire l’esecuzione in sicurezza sarà necessaria la chiusura di un tratto della strada comunale a ridosso della frana.

Alla consegna dei lavori erano presenti i responsabili di RFI, il referente della ditta incaricata, il Sindaco Luigi Germani e l’Assessore Bruna Gregori.

Il Sindaco Germani ha rivolto un sentito ringraziamento a RFI – Direzione Operativa Infrastrutture, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Roma, Unità Territoriale Sud-Est, ai suoi vertici, ai progettisti e a tutti gli incaricati territoriali per l’attenzione e la collaborazione dimostrata.

«Con questo intervento – ha dichiarato il Sindaco – si mette finalmente la parola fine a una vicenda annosa, che per anni ha destato preoccupazione nella popolazione a causa del movimento franoso. È un risultato importante per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità del nostro territorio».