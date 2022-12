Isoletta d’Arce, C’era una volta il Natale” domenica 11 dicembre

L’intramontabile fascino dello spirito natalizio si potrà respirare anche nella straordinaria giornata organizzata dalla Cooperativa sociale Lacus e dal Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi che, ad Isoletta D’Arce in piazza della Vittoria il prossimo 11 dicembre, daranno il via ad un’iniziativa che comprenderà tantissimi eventi a tema dalle ore 11 alle ore 19.

Per tutta la giornata, sarà aperta la Casa di Babbo Natale, si potranno ascoltare gli Elfi cantastorie, si potranno visitare i mercatini di Natale, ci sarà la possibilità, specie per i più piccini, di partecipare a laboratori a tema e di giocare con uno speciale Babbo Natale in versione tennista.

E poi altri fantastici appuntamenti: alle ore 12, spettacolo natalizio a cura della Fashion dance di Antonio Fraccola; alle ore 16 presentazione della ristampa anastatica del libro “Storia e cronaca di Isoletta”, di Gaetano Sacchetti a cura dell’associazione La Lanterna; alle 17.30 uno spettacolare concerto gospel, “The sweet sound gospel choir”, un percorso musicale che va dallo spiritual delle origini, malinconico e sognante, accompagnato con il battito delle mani e rigorosamente a cappella, fino alle espressioni più moderne del gospel, il canto della speranza e della gioia del popolo afroamericano dopo l’abolizione della schiavitù.

“Questa giornata – spiegano da Locus, associazione che opera a sostegno della valorizzazione del territorio – nasce dall’unione di idee di un gruppo che vuole recuperare lo spirito natalizio di una volta. Uno spirito semplice, genuino, che unisce e porta indietro nel tempo. Questo sarà ciò che troverete nell’evento ad Isoletta d’Arce”.

COMUNICATO STAMPA