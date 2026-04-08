Isola Liri e Arpino in lutto: addio a Sandro Cellupica, storico tipografo

Grande commozione tra le comunità di Isola del Liri e Arpino per la prematura scomparsa di Sandro Cellupica, figura molto conosciuta e stimata per la sua lunga attività nel settore della tipografia.

Cellupica ha rappresentato per anni un punto di riferimento professionale e umano, contribuendo con il suo lavoro alla vita sociale ed economica del territorio. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa, suscitando cordoglio e numerosi messaggi di affetto da parte di amici, conoscenti e clienti che ne hanno apprezzato le qualità umane oltre che la competenza.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 9 aprile, alle ore 10, presso la basilica di San Domenico Abate, dove familiari, amici e cittadini si ritroveranno per l’ultimo saluto.

Alla famiglia Cellupica giungano le più sentite condoglianze dalla redazione del nostro sito.