Isola Liri, donna trovata senza vita nella propria abitazione

Tragico ritrovamento nel quartiere Pirandello di Isola Liri, dove una pensionata è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Da ieri i familiari non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna, circostanza che ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora, che hanno consentito l’accesso all’abitazione, la Polizia Locale di Isola Liri, i Carabinieri e i sanitari del 118. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per F. Z. non c’era già più nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze della morte, che al momento non presenta elementi di particolare criticità.

Alla famiglia della donna vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione.

Foto gentilmente concessa da Penna e Spada.

Correlati