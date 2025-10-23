Isola Liri – Auto si ribalta sulla strada verso la Selva

Poco fa, nei pressi della curva dei cartoni a Isola del Liri, lungo la strada che conduce alla frazione Selva, si è verificato un incidente stradale. Una vettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto potrebbe aver perso aderenza a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, che ha interessato la zona nelle ultime ore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi del caso.

Fortunatamente, sembra che il conducente non avrebbe riportato ferite gravi. La circolazione ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.

Foto Penna e Spada