Isola di Liri è Città dell’Olio

Consegnata la bandiera dell’Associazione nazionale Città dell’Olio al Comune di Isola di Liri in provincia di Frosinone che entra così a far parte della grande rete che raccoglie oltre 400 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del pa-trimonio olivicolo italiano, con più di 25 anni di attività alle spalle.Presenti alla cerimonia che si è svolta venerdì scorso, il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa, il direttore Antonio Balenzano e il Coordinatore regionale delle Città dell’Olio Alfredo D’Antimi.“Ringrazio il Sindaco Massimiliano Quadrini per aver aderito alla nostra Associazione dimo-strando di avere a cuore l’olivicoltura del territorio Questa scelta rappresenta un segnale con-creto nei confronti dei produttori locali che attraverso le attività delle Città dell’Olio possono ave-re nuove opportunità di visibilità. Il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio del Lazio in questa adesione ha avuto un ruolo strategico, faccio dunque i miei complimenti a tutti gli ammi-nistratori che ne fanno parte e al Coordinatore Alfredo D’Antimi che ha tutta la mia fiducia e ha lavorato al rafforzamento della rete e hanno intensificato le progettualità su temi per noi strate-gici: turismo dell’olio, agricoltura sostenibile, contrasto all’abbandono dei terreni agricoli e valo-rizzazione del paesaggio olivicolo” ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio.“L’adesione alla nostra associazione del Comune di Isola di Liri è un segnale di attenzione all’olivicoltura da parte dell’amministrazione locale che dimostra di aver saputo coglie il valore aggiunto del far parte di una rete nazionale che lavora insieme nella chiara direzione del voler dare slancio alla cultura dell’olio EVO, al turismo dell’olio all’agricoltura sociale. Ora siamo a quota 39 Comuni del Lazio e sappiamo che possiamo crescere ancora” ha dichiarato Il Coordi-natore regionale delle Città dell’Olio Alfredo D’Antimi.“Siamo molto orgogliosi di far parte della grande famiglia delle Città dell’Olio. Il nostro Comune con la sua straordinaria Cascata grande, gioiello nascosto nel cuore del centro storico, raro esempio di ‘contaminazione’ tra natura e contesto urbanistico, è un luogo magico apprezzato dai turisti che visitando la nostra amata terra ne scoprono anche la grande vocazione olivicola. Siamo pronti ad investire sull’oleoturismo con progetti legati alla formazione degli operatori di settore e sull’adesione ai grandi eventi delle Città dell’Olio – dalla Camminata tra gli olivi alla Me-renda nell’Oliveta passando per Olio in Cattedra e il Concorso nazionale Turismo dell’Olio – che danno lustro e visibilità alle nostre eccellenze – ha dichiarato il sindaco di Isola di Liri Massimi-liano Quadrini – Vogliamo porre al centro della nostra azione, la tutela e il recupero dei pae-saggi rurali e olivetati e la valorizzazione del prodotto olio legato alla comunità che lo produce. Abbiamo tante storie di olivicoltori appassionati da raccontare e siamo certi che fare sistema ci aiuterà a farle emergere”.“Come Assessore all’Agricoltura ho lavorato per l’obiettivo dell’inserimento fra le “Città dell’Olio” del Comune di Isola del Liri. Riscontriamo lo sviluppo e anche la nascita di nuove realtà agricole nel nostro territorio, e l’adesione alla Associazione delle Città dell’Olio può costituire un momen-to importante di crescita della agricoltura” ha dichiarato il delegato all’Agricoltura Giampaolo Tomaselli.

comunicato stampa