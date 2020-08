Isola del Liri(FR) – Immigrato da in escandescenza paura per i passanti

Paura per i passanti. Attimi di paura sabato sera ad Isola del Liri, quando un immigrato, forse in preda all’ alcool, ha iniziato a dare in escandescenza, importunando molti passanti, e impedendo ad alcuni di loro di rientrare nella propria abitazione, posizionandosi davanti il portone d’ ingresso delle proprie abitazioni. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere ad Isola del Liri, ma ora i residenti chiedono il pugno duro, nei confronti di chi si rende protagonista di questi spiacevoli episodi. Sul luogo dell’ accaduto, non lontano dal centro della città, subito accorse le forze dell’ ordine, che hanno riportato la tranquillità e la calma. Si aspetta di sapere quali provvedimenti verranno presi nei confronti dell uomo.

foto web