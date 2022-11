Isola del Liri – ZTL, parte la sperimentazione

In vista del periodo di sperimentazione, definito con la Deliberazione di GM approvata in data 23.11.2022, e che partirà a breve, si invitano tutti i residenti delle zone interessate -Via Verdi, San Giuseppe, Centro Storico – a recarsi presso gli Uffici della Polizia Municipale per richiedere e ottenere il relativo pass.Gli uffici saranno a disposizione degli utenti a partire da Giovedì 24 Novembre, negli orari di apertura.Il periodo di sperimentazione sarà utile a mettere a punto gli apparati di rilevamento e darà modo all’utenza di familiarizzare con la nuova modalità di accesso alle aree interessate.

Gli orari dei varchi, che saranno attivati solo il SABATO, sono i seguenti:

Via Roma dalle ore 22 alle 5; Via Verdi dalle ore 21 alle 5; Via San Giuseppe dalle ore 16 alle 5.

Gli orari potranno essere eventualmente variati in ragione di eventi particolari, secondo le esigenze che dovessero essere riscontrate.

comunicato stampa