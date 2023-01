Isola Del Liri – ZTL, Mauro Tomaselli: “Ripristinare l’agibilità”

Gli interventi della giunta Quadrini hanno paralizzato l’intero comune di Isola del Liri impedendo movimenti e sosta, questo è evidenziato dal fatto che girando per il paese si nota la continua chiusura di esercizi commerciali oppure la messa in vendita di attività.

La ZTL non ha senso in quanto il comune di Isola Del Liri è piccolo. Un cittadino per camminare per Isola deve parcheggiare a Castelliri o Fontana Liri?

Ma anche se si parcheggia a Castelliri per poter camminare tra tavoli e vasi di cemento è un’impresa.

Bisogna ridare l’agibilità al comune di Isola Del Liri.

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale e commissario Fdl, Mauro Tomaselli