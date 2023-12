Isola del Liri, visita rinviata dopo sei mesi di attesa

“Aspetti “sei mesi” per effettuare una visita cardiologica presso l’ospedale di Isola del Liri, ma alle 8.44 ti chiamano e ti dicono che la visita (fissata per le ore 12) è rimandata perché la dottoressa ha inviato il certificato medico”. Questo l’amaro sfogo di un cittadino che ha aggiunto: “La ricontatteremo noi ma non si sa quando…Va beh!”. E no! Non va affatto bene. Pronta guarigione alla dottoressa che ha inviato il certificato medico. Ma, non si può attendere sei mesi per una visita cardiologica, questo è il vero problema, non il rinvio a… non si sa quando. Nelle strutture private le visite si fanno subito e sempre. Basta pagare. E chi non può permeterselo?

Fonte Penna e Spada – foto archivio

Correlati