Isola del Liri, visita nel 2027: l’odissea sanitaria di un 70enne ciociaro

Ancora liste d’attesa infinite nella sanità pubblica della provincia di Frosinone. Nonostante annunci, promesse e rassicurazioni istituzionali, per molti cittadini ottenere una visita specialistica in tempi accettabili continua a essere un’impresa.Emblematico il caso di un uomo di circa 70 anni residente ad Arpino, costretto a fare i conti con un’attesa che ha dell’incredibile. L’anziano, bisognoso di approfondimenti sul proprio apparato osteoarticolare attraverso una visita fisiatrica prescritta dal medico curante, si è recato nei giorni scorsi presso l’ex Inam di Isola del Liri per effettuare la prenotazione tramite il Servizio sanitario nazionale.

Dopo le difficoltà riscontrate dal personale con il sistema di prenotazione, è arrivata la data disponibile: 4 maggio 2027. Un anno di attesa per una visita specialistica ritenuta necessaria.

Una situazione che riaccende le polemiche sui tempi biblici della sanità territoriale e sulle difficoltà quotidiane vissute da pazienti, soprattutto anziani, spesso costretti a scegliere tra attese interminabili o il ricorso alla sanità privata. Una realtà che continua ad alimentare rabbia, sfiducia e senso di abbandono tra i cittadini della provincia.

Fonte Iowebbo