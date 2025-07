Isola del Liri, virus West Nile: come proteggersi, il Comune informa i cittadini

Il Comune di Isola del Liri ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del West Nile Virus, una malattia trasmissibile all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare della specie Culex.

Attraverso un’informativa diffusa sui canali ufficiali, l’amministrazione comunale fornisce ai cittadini una serie di consigli pratici per ridurre il rischio di contagio, invitando alla vigilanza e alla collaborazione attiva per la tutela della salute pubblica.

Ecco le principali misure di prevenzione consigliate:

Utilizzare repellenti per insetti sulla pelle esposta e indossare abiti coprenti, in particolare durante le ore critiche, come l’alba e il tramonto.

Installare zanzariere alle finestre e mantenere puliti sottovasi e contenitori, eliminando ogni possibile ristagno d’acqua, ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare.

Evitare la presenza di acqua stagnante in giardini, secchi, copertoni, piscine inutilizzate o non coperte.

In caso di sintomi sospetti – come febbre superiore ai 38 °C, mal di testa, nausea o rash cutaneo – contattare il proprio medico, specialmente se si sono ricevute punture di zanzara nei giorni precedenti.

Le persone anziane o immunodepresse devono prestare particolare attenzione, in quanto soggette a un rischio maggiore di sviluppare forme neuro-invasive della malattia.

La campagna informativa si inserisce in un più ampio quadro di prevenzione promosso dalla Regione Lazio e dall’ANCI, con il supporto delle autorità sanitarie e in sinergia con i Comuni.

“È fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte – si legge nel messaggio dell’amministrazione – adottando comportamenti responsabili e contribuendo alla riduzione del rischio sanitario.”

📎 Il Comune invita a scaricare e condividere la locandina informativa contenente tutte le indicazioni utili, disponibile sul sito istituzionale e sui canali social ufficiali.

Per un’estate sicura, la prevenzione inizia da piccoli gesti quotidiani.