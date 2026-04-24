Isola del Liri vira a destra: caso politico

La metamorfosi della destra guidata da Giorgia Meloni apre un nuovo fronte nel dibattito politico locale e nazionale. Da forza identitaria a partito sempre più orientato al consenso trasversale, Fratelli d’Italia sembra aver avviato una strategia definita da più parti come una vera e propria “campagna acquisti” tra amministratori locali, con l’obiettivo di consolidare il proprio radicamento nei territori.Una linea che, secondo le opposizioni, segna un cambio di passo significativo: meno rigidità ideologica e più pragmatismo politico, anche a costo di accogliere figure provenienti da esperienze lontane dalla tradizione della destra. Un approccio che alimenta polemiche e interrogativi sulla coerenza politica del partito di governo.

Il caso emblematico arriva dalla provincia di Frosinone, in particolare da Isola del Liri. Qui il presidente del Consiglio comunale è stato eletto consigliere provinciale nelle file di Fratelli d’Italia, mentre il sindaco Massimiliano Quadrini ha ufficializzato il proprio passaggio allo stesso partito.

Una scelta che ridefinisce gli equilibri politici della città, oggi collocata nell’area di centrodestra, nonostante solo due anni fa gli elettori avessero sostenuto un progetto percepito come espressione del centrosinistra. Un cambiamento che, per le forze progressiste, rappresenta un tradimento del mandato elettorale e un segnale di crescente personalizzazione della politica.

Le critiche non si limitano alla dimensione locale. Secondo Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), queste dinamiche rischiano di allontanare cittadini e soprattutto giovani dalla partecipazione politica, alimentando sfiducia e disillusione. Decisioni considerate “di comodo”, più legate a logiche di opportunità che a una visione programmatica.

Proprio AVS rilancia la necessità di ricostruire un dialogo tra le forze progressiste e il centrosinistra, con l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile. Una sfida che punta a riportare al centro i temi amministrativi e le esigenze concrete dei territori, troppo spesso, secondo i critici, sacrificate sull’altare degli equilibri politici.

Intanto, il caso Isola del Liri si candida a diventare un laboratorio politico osservato con attenzione: un esempio di come le dinamiche nazionali possano riflettersi nei piccoli centri, ridefinendo alleanze e identità nel segno di un trasformismo che continua a dividere l’opinione pubblica.