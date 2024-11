Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte in via Nazionale ad Isola del Liri,un’auto con alla guida un giovane molto probabilmente ha perso il controllo per cause al vaglio delle forze dell’ordine e si è ribaltata. A bordo c’era anche una ragazza e sembra che fortunatamente non sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Correlati