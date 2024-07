Isola del Liri – Violento impatto tra auto e moto: quarantenne finisce in ospedale

Isola del Liri – Violento impatto nella tarda serata di ieri tra una moto ed una utilitaria. Il sinistro e’ avvenuto tra via Napoli e l’incrocio di via Pirandello. Ad avere la peggio un quarantenne di Castelliri che soccorso dai sanitari dell’ARES 118 è stato traportato presso il nosocomio sorano per fortuna il centauro non e’ in pericolo di vita e durante il trasporto in ambulanza era vigile. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri.

foto archivio

