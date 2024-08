Isola del Liri, violento impatto tra auto e moto: 38enne in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri tra via Napoli e l’incrocio via Pirandello ad Isola del Liri, a rimanere coinvolti una Fiat Cinquecento e una moto guidata da un 38enne di Sora che ha riportato vari traumi, i sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo all’ospedale SS. Trinità di Sora per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

FOTO PENNA E SPADA

