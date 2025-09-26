Isola del Liri – Violenta lite in un bar, uomo ferito gravemente alla testa

Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri a Isola del Liri, dove un uomo originario di Sora è rimasto gravemente ferito in seguito a una lite degenerata in aggressione all’interno di un noto bar di via Roma.

Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 22 quando la serata tra due conoscenti si è trasformata in dramma. Dopo un’accesa discussione, la situazione è precipitata: dalle parole si è passati ai fatti e l’uomo è finito a terra con una profonda ferita alla testa, in una scia di sangue che ha subito allarmato i presenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la vittima e predisposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Santissima Trinità” di Sora. Al momento non è chiaro se le lesioni siano state provocate dall’utilizzo di un oggetto contundente o da colpi inferti a mani nude.

I Carabinieri della Compagnia di Sora hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare con precisione le responsabilità. Fondamentali saranno le testimonianze raccolte tra i presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, non si esclude un movente di natura personale. L’aggressore, individuato dai militari, potrebbe ora dover rispondere di pesanti accuse.

