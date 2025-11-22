ISOLA DEL LIRI – VINTI 20MILA EURO ALLA TABACCHERIA PAESANO

La fortuna torna a far visita alla tabaccheria Paesano, storica rivendita numero 2 di Corso Roma 8, gestita da Cesare Paesano. Nella giornata di oggi, infatti, un giocatore del posto ha centrato una vincita da ben 20mila euro grazie a un tagliando del Miliardario Maxi, acquistato con una giocata da appena venti euro.

La tabaccheria si conferma così un punto particolarmente fortunato per gli appassionati di giochi e lotterie. Secondo quanto riferito, il vincitore sarebbe un residente della città, che ha visto la sua giornata trasformarsi in un momento di grande sorpresa e gioia.