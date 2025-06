Isola del Liri – VINCERÀ L’AMORE DAY 2025, LUIGI CAPOBIANCO & BAND Festa di Sant’Antonio

Ore 21:00 Con preghiera di diffusione e pubblicazione. Torna il grande evento dedicato alla diversità come risorsa e all’emozione comelinguaggio universale: 🎶 VINCERÀ L’AMORE DAY 2025, il concerto-manifesto dell’artista Luigi Capobianco, si terrà venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21:00 in Via Arpino – Isoladel Liri, nell’ambito della popolare Festa di Sant’Antonio. Giunto alla sua decima edizione, l’evento è un punto fermo tra musica, inclusioneetalento. Un palco dove “Se puoi sognarlo, puoi farlo” diventa realtà. — ⭐ OSPITI D’ECCEZIONE 2025 Sul palco, insieme a Luigi Capobianco e alla sua insuperabile e talentuosa band, saliranno musicisti di livello internazionale che hanno collaborato con artisti del calibro di Zucchero, Eros Ramazzotti e Fiorella Mannoia: – Marco Colavecchio – arrangiatore e produttore – Max Marcolini – Eric Daniel – Denise Colavecchio 👧 Voce speciale della serata sarà la giovane e talentuosa Lara Pisegna. 🎙A presentare la serata: Marcello Balestra, discografico, produttore e talent scout di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana (Lucio Dalla, Stadio, Luca Carboni, Ron). — ❤ L’EVENTO Il Vincerà l’Amore Day è più di un concerto: è un progetto sociale che unisce arteesolidarietà, con la partecipazione di associazioni del territorio, centri diurni e realtàinclusive. Un evento che ogni anno emoziona e ispira, mettendo in luce la bellezza delladiversità come

