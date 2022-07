Isola del Liri – Vincerà l’Amore Day 2022…se puoi sognarlo puoi farlo

Concerto di Luigi Capobianco dedicato ai temi della diversità. Domenica 17 luglio 2022. Isola del Liri (Sant’Antonio)

Nell’ambito della popolarissima ricorrenza della festa di Sant’Antonio (loc. Via Arpino Isola del Liri/15-17 luglio 2022), domenica 17 luglio alle ore 21.00, dopo 2 anni di stop, torna il Vincerà l’Amore Day edizione 2022, concerto di Luigi Capobianco dedicato ai temi della diversità, intesa come una normalità più grande in grado di abbracciare ed integrare il mondo della disabilità e non solo attraverso abilità e talenti inaspettati.

Giunto alla sua settima edizione, dopo l’enorme successo degli anni scorsi, che hanno visto sul palco tra i numerosi ospiti anche, Paolo Vallesi, Nick Luciani, Aleandro Baldi e la sublime Cheryl Porter che hanno dedicato a tutti i presenti un momento di arte senza confini regalando alla nostra città pura magia, il Vincerà l’Amore Day torna per celebrare la diversità come volano di talento ed emozioni positive.

Il Vincerà l’Amore Day è il giorno delle possibilità, dove “se puoi sognarlo puoi farlo” e farlo bene.

La diversità, come la natura insegna è ricchezza e scoperta, scoperta di cose inaspettate e per questo meravigliose.

Anche quest’anno alla festa saranno presenti tutte le associazioni e i centri diurni della zona, e anche quest’anno ci sarà una super ospite ad impreziosire il Vincerà l’Amore Day 2022, la grande cantautrice, interprete, campionessa mondiale di atletica leggera paraolimpica Annalisa Minetti, che ha accettato con entusiasmo di presiedere questa serata artistica piena di talento ed emozioni.

La presenza di Annalisa Minetti si aggiunge ai numerosi artisti saliti sul palco del Vincerà L’amore Day che hanno fatto proprio il forte messaggio della serata, ma ne amplifica il valore. La diversità aggiunge complessità ma non impedisce di raggiungere un sogno, lì dove c’è talento, il talento vince.

Luigi snocciolerà durante tutta la serata la sua musica accompagnato da musicisti d’eccezione con i quali la collaborazione è divenuta ormai grande amicizia, affetto e riconoscimento e che ha visto durante quest’anno la nascita di nuove canzoni che Luigi ha presentato in numerosi concorsi canori nazionali.

La super band sarà composta da Daniele Petricca, Mattia Cestra, Luigi Mercogliano e Marco Colavecchio, già produttore a autore di numerosi artisti nazionali tra i quali Eros Ramazzotti.

La serata di domenica sarà presentata dal discografico Marcello Balestra, già grandissimo produttore, talent scout, autore di tanti big della musica italiana tra i quali Luca Carboni, Lucio Dalla, Stadio, Ron.

Dalla prima canzone insieme lo scambio musicale e umano tra Marcello, Marco e Luigi non si è più interrotto, fino a manifestare la volontà di presentare e suonare quest’anno tutta la serata del Vincerà L’Amore Day e ad abbracciare il suo grande pubblico.

Durante la serata di domenica Luigi si esibirà con tanti altri ospiti, che subito hanno accettato di divenire coprotagonisti di una serata unica e speciale.

È per tutti i valori che il Vincerà l’Amore Day vuole rappresentare che vi chiediamo di abbracciare questo progetto, che fa grande per una sera la nostra città, così come grande e meraviglioso è il mare della diversità.

Contatti

Pagina facebook: https://www.facebook.com/luigicapob

Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCulSWPFnTRiN2MddzkuakPg

