Isola del Liri – Vincerà l’Amore Day 2022…se puoi sognarlo puoi farlo, grande successo

Un tripudio di talento ed emozioni ieri sera al Vincerà L’amore 2022, concerto di Luigi Capobianco con super ospite Annalisa Minetti.

Il concerto è partito da subito coinvolgendo la piazza di Sant’Antonio ad Isola del Liri con i grandi successi di Luigi Capobianco, Vincerà L’Amore e Pazzi, snocciolando via via tutte le sue canzoni ricche di storie e significati, magistralmente spiegati ed interpretati dal discografico Marcello Balestra, già produttore di Lucio Dalla e tanti altri artisti, presentatore d’eccezione della serata.

Balestra ha più volte durante la serata sottolineato il grande talento di Luigi e quanto i limiti sono fatti per essere superati.

Su questo filo rosso di canzoni si è inserita la grande e talentuasa Annalisa Minetti che si è esibita con 3 suoi brani e poi in un duetto indimenticabile con Luigi, “Invincibili” sfociato in un grande abbraccio finale lungo tutto il finale della canzone, nel quale gli artisti hanno unito le loro forze e debolezze dimostrando come la disabilità in realtà è un concetto privo di significato, più volte la Minetti ha chiesto al pubblico se vedesse sul palco delle disabilità oppure arte, talento, cuore, vita. E il pubblico ha risposto con grandi ovazioni e calorosi applausi di apprezzamento per l’arte e lo spettacolo offerti.

La diversità aggiunge complessità ma non impedisce di raggiungere un sogno, lì dove c’è talento, il talento vince.

Il Vincerà l’Amore Day è tornato ed ha celebrato la diversità come volano di talento ed emozioni positive.

Dalle prime note insieme il duetto Luigi Capobianco Annalisa Minetti è apparso magico, nel messaggio come nel coinvolgimento, nel talento come nelle emozioni. La Minetti a fine duetto ha promesso che sarebbe tornata nelle prossime edizioni del Vincerà l’Amore cantando le canzoni di Luigi che l’hanno colpita come artista e come donna.

Il concerto è proseguito attraverso i racconti di vita di Luigi attraverso le sue canzoni, “Solo” dedicato alla sofferenza dei bambini, “Il mondo è marcio”, “Bullo” dedicata a tutte le forme di sopraffazione dell’altro, “Il tempo” dedicata alle nostre vite che rincorrono la felicità senza mai riuscire a sfiorarla, “Schumi” dedicata al grande campione in continua lotta per la vita, “Alla fine vinco io” dedicata da Luigi a se stesso e a tutti quelli che pur sentendosi dire continuamente che non ce la faranno comunque non si arrendono e alla fine vincono…. e tante altre canzoni d’amore… che potete ascoltare e rivedere sulla pagina fb di Luigi https://www.facebook.com/luigicapob e sul suo canale you tube https://www.youtube.com/channel/UCulSWPFnTRiN2MddzkuakPg.

Il Vincerà l’amore è tornato, più forte e luminoso che mai. Una band di musicisti strepitosi hanno accompagnato Luigi, Daniele Petricca, Mattia Cestra, Luigi Mercogliano e Marco Colavecchio, autore e produttore anche di Eros Ramazzotti. Uno show di altissimo livello offerto da Luigi, la sua band e il suo messaggio che sta tutto nel suo slogan “Se puoi sognarlo puoi farlo”.

Vai Luigi, con te ieri sera ci siamo sentiti tutti invincibili proprio come te ed Annalisa Minetti! È stato il messaggio più importante per chi pur non mancando apparentemente di nulla manca di fiducia in se stesso e coraggio.

È per tutti i valori che il Vincerà l’Amore vuole rappresentare che continuerà il suo meraviglioso cammino…

