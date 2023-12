Isola del Liri, verso la “strage” di Capodanno

Avanti tutta verso la “strage” di Capodanno. Con una delibera adottata ieri la Giunta Municipale di Isola Liri, presieduta dal sindaco ragionier Massimiliano Quadrini ha modificato, integrato e prorogato la Zona a Traffico Limitato. Per la vigilia di Capodanno si profila una “strage” di multe per chi deciderà di frequentare i ristoranti, le osterie e il concerto. Si invita la gente e venire a Isola e poi si fa cassa con le multe. La Ztl per capodanno andava sospesa e non modificata, integrata e prorogata.

Al fine di evitare qualche multa ecco cosa prevede la delibera in attesa di leggere l’ordinanza:

Varco di Via Roma Ponte Roma dalle ore 21,00 di sabato 30.12.2023 alle ore 05,00 di domenica 31.12.2023 e dalle ore 20,00 di domenica 31.12.2023 alle ore 05,00 di lunedì 01.01.2024; –

Varco di Via Verdi dalle ore 21,00 di sabato 30.12.2023 alle ore 05,00 di domenica 31.12.2023 e dalle ore 20,00 di domenica 31.12.2023 alle ore 05,00 di lunedì 01.01.2024; –

Varco di Via S. Giuseppe dalle ore 16,00 di sabato 30.12.2023 alle ore 05,00 di domenica 31.12.2023 e dalle ore 16,00 di domenica 31.12.2023 alle ore 05,00 di lunedì 01.01.2024.

Si salvi chi può.

Foto e fonte Penna e Spada