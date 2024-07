Isola del Liri, venticinque minuti per fare due chilometri

Un nostro lettore ci segnala un problema di traffico a Isola del Liri, che ha rilevato su una nota applicazione di navigazione stradale. Questa mattina, già dalle ore 10,00, l’app evidenziava ritardi significativi su un tratto specifico: da Via Crocelle, passando per Via Napoli, fino all’incrocio di Via Nazionale, noto agli isolani come “Capocroce”.Secondo l’app, tutte le altre strade non presentano congestioni, mentre questo tratto è evidenziato in arancione con un’indicazione di “25 minuti” di ritardo per percorrere circa 2 chilometri. Per fare un confronto, il viaggio da Isola del Liri a Frosinone (20 chilometri) richiede un tempo simile, pensate che l’app dice che con soli 23 minuti arriveremo a destinazione, se non si utilizza la superstrada. Con la superstrada si perde ancora meno tempo.Chiunque transiti su queste strade in determinati orari deve rassegnarsi a ritardi inevitabili. Ma quali sono le cause di questa congestione? E se Isola del Liri vuole davvero affermarsi come meta turistica, è così che vuole accogliere i visitatori? Non rischiamo di peggiorare il traffico per chiunque passi di lì? Tutto ciò senza dimenticare la “trappola” della ZTL e i parcheggi a pagamento fino alle 24.Alcuni residenti della città di Sora che passano su quella strada riferiscono di preferire deviare il loro percorso, scegliendo strade alternative come Pirandello, Via Roma e Via Selva fino a San Domenico. Purtroppo, sembra che questa situazione sia ormai accettata come normale.

Adda unì le pegg, i guai a chi se lamenta

FONTE PENNA E SPADA

