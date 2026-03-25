Isola del Liri – Variazione calendario raccolta differenziata per la Pasqua 2026

In occasione delle festività di Pasqua, il calendario della raccolta differenziata subirà alcune modifiche. Ecco le variazioni da tenere a mente:

LUNEDÌ 6 APRILE (Lunedì dell’Angelo)

Non verrà effettuata la raccolta differenziata.

MARTEDÌ 7 APRILE

Isola del Liri Superiore: verranno ritirati Organico, Vetro e Carta.

Isola del Liri Inferiore e Centro Storico: verrà ritirata Carta.

L’informativa completa è disponibile anche sull’app Junker per un facile accesso.

Ricordiamo ai cittadini di seguire il calendario aggiornato per una gestione corretta dei rifiuti e contribuire così al mantenimento di un ambiente più pulito e ordinato.