Isola del Liri – Variazione calendario raccolta differenziata per la Pasqua 2026

admin
Raccolta differenziata ...
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In occasione delle festività di Pasqua, il calendario della raccolta differenziata subirà alcune modifiche. Ecco le variazioni da tenere a mente:
LUNEDÌ 6 APRILE (Lunedì dell’Angelo)
Non verrà effettuata la raccolta differenziata.
MARTEDÌ 7 APRILE
Isola del Liri Superiore: verranno ritirati Organico, Vetro e Carta.
Isola del Liri Inferiore e Centro Storico: verrà ritirata Carta.
L’informativa completa è disponibile anche sull’app Junker per un facile accesso.
Ricordiamo ai cittadini di seguire il calendario aggiornato per una gestione corretta dei rifiuti e contribuire così al mantenimento di un ambiente più pulito e ordinato.

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