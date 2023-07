Isola del Liri, Valeria Altobelli in concerto

Voce straordinaria e presenza magnetica. La città di Isola del Liri si prepara per ospitare il concerto di Valeria Altobelli, poliedrica artista che ha incantato il pubblico di tutta Italia nel programma Tale e quale show di Carlo Conti.

L’evento – che sarà un omaggio alla musica italiana e non solo – è in programma per il 29 luglio in piazza Boncompagni.

“Siamo onorati e felici di ospitare Valeria – ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini – che oltre ad essere un’artista straordinaria è anche una donna che vuole bene alla nostra città, un’ambasciatrice di questo territorio che le ha dato i natali e dei cui valori è testimone nel mondo”.

Valeria Altobelli – che proprio di recente ha fatto parlare di se per aver collaborato alla realizzazione di un evento straordinario nella città delle cascate, il Guitar Oasis International e la lectio magistralis nel castello Viscogliosi Boncompagni con lo scenografo di Sanremo Gaetano Castelli – non nasconde la gioia nell’esibirsi “in casa”.

“La città delle cascate mi ha vista crescere ed ho sempre cercato di valorizzare il mio territorio con eventi culturali di grande levatura – ha dichiarato l’artista -. Non vedo l’ora di cantare per la mia gente, per chi mi conosce da sempre e mi ha vista camminare e crescere nei vicoli di una delle città più belle al mondo, con il cuore pieno di musica, cultura, futuro e prospettive”.

Dopo aver rimesso insieme la band, con musicisti straordinari, è iniziato il tour in tutta Italia, riscuotendo grandissimo successo di pubblico e di critica. Il concerto ripercorre i più grandi pezzi della musica italiana ed internazionale e presenta dei pezzi inediti con cui si è esibita nel Festival dei Balcani.

“Vorrei regalare ad Isola del Liri una sorpresa: una canzone che ho scritto per un cortometraggio sul calcio femminile che sto producendo e di cui sono protagonista. Lo sport, la solidarietà e la musica sono, da sempre, i miei temi fondamentali, quelli per cui mi chiamano in tutto il mondo a parlare alle platee più diverse. Ma cantare in casa è una emozione grandissima!”.

