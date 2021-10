Isola del Liri – Usi civici, le precisazioni dell’amministrazione comunale

Con nota del 06-10-2021 indirizzata al Comune di Isola del Liri e al Commissariato agli Usi Civici, e in risposta a nota del Comune di Isola del Liri prot. 11493 del 30/09/2021 e alle precisazioni in merito a nota regionale di cui a prot. 749345 del 22/09/2021, la Regione Lazio, in maniera chiara ed inequivocabile, comunica di non avere competenza in merito alle procedure di affrancazione e che “la competenza spetta al Comune che può procedere nel rispetto della normativa vigente”. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla bontà delle procedure che stiamo seguendo, che comunque sono il frutto di studi da parte di persone competenti in una materia oltremodo complessa, e non dell’improvvisazione di qualche “tuttologo” dell’ultima ora. Abbiamo colto l’occasione della nota della Regione Lazio per un ulteriore chiarimento che non fa mai male, considerando proprio la estrema complessità della materia degli usi civici e a seguito dell’ultima nota ricevuta possiamo affermare che i cittadini, potranno procedere in tutta tranquillità all’affrancazione delle proprie terre gravate da canone di natura enfiteutica. Chi fra i Consiglieri Comunali, unitamente a qualche altro ex esponente politico, scrive “per informare” senza però informarsi, dovrebbe mostrare maggior rispetto e sensibilità verso le esigenze dei cittadini -in particolare della Selva- senza lasciarsi guidare dalla frenesia di colpire a tutti i costi l’attuale Amministrazione. Vorremmo a questo punto altresì conoscere l’opinione della minoranza consiliare, considerato che non ha ritenuto di partecipare alla recente seduta Consiliare dedicata a questo delicato argomento.Vista l’importanza che il tema ha per la vita di molte persone e considerando gli importanti risultati raggiunti da questa Amministrazione, rinnoviamo la disponibilità a qualsiasi confronto in merito, pur continuando speditamente a lavorare secondo la strada intrapresa.

comunicato stampa – foto archivio